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Обновлено

"Оккупанты объявили неожиданный "выходной": разведка предупредила о провокациях РФ на ЗАЭС

18 августа, 2022 четверг
18:52
война с Россией

Украинская разведка предупредила о возможных провокациях россиян на территории ЗАЭС. Отмечают, что оккупанты после обстрелов атомной электростанции могут "повысить ставки"

Об этом сообщили в главном управлении разведки Украины.

"Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители Росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта", – в сообщении.

По данным разведки, преступление может быть приурочены к пребыванию в Украине Генерального секретаря ООН.

"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте", - добавляют в сообщении.

Ранее российское министерство обороны заявило, что Украина и "руководители из США" пытаются устроить "незначительную аварию" на заводе, чтобы обвинить Россию. Инцидент может вызвать утечку радиации. Об этом пишет Sky News.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обвинения РФ и предложил россиянам разминировать сооружения и перестать обстреливать ЗАЭС в ответ на заявление РФ о возможных "провокациях" со стороны Украины на фоне визита генсека ООН. Об этом он написал в Twitter.

"Россия обеспокоена возможностью катастрофы на ЗАЭС", цинично смеются в минобороны. Есть решение. Надо просто вывезти БК из цехов, разминировать сооружения, уволить с камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и покинуть станцию. Все просто, не правда ли?", - сказал Подоляк.

  • Оккупанты также угрожают остановить Запорожскую АЭС. НАЭК "Энергоатом" подчеркнул, что остановка работы Запорожской атомной станции оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы.
  • Президент Украины обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем освобождение из плена украинских военных, ядерный шантаж РФ и зерновую инициативу.

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