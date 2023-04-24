Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Провел в Житомире и специальное координационное совещание со всеми, кто отвечает за область. Подробно рассмотрели безопасность, экономическую и социальную ситуацию в области. Есть решения, в частности, о восстановлении энергетики после российских ударов. И уже готовим нашу энергетику к следующей зиме. Также есть решение по образовательной инфраструктуре - в совещании сегодня принял участие министр образования и науки. Конечно, поможем нашим регионам, и Житомирщине в частности, со школьными автобусами", - сказал Зеленский.

Также на совещании говорилось о ситуации на государственной границе.

"Отдельное внимание уделили границе. Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и главы Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом. Спасибо всем, кто обеспечивает нам эту прочность нашей государственной границы", - сказал Зеленский.

Кроме того, в Житомире президент посетил Государственный университет "Житомирская политехника".

"Было очень приятно побывать в Житомирской политехнике - пообщаться со студентами университета. Классный университет - чувствуется, что действительно заботятся о студентах. Заботятся об Украине - с учетом того, как университет готовит для страны разных специалистов. Спасибо каждому и каждой, кто был на встрече в политехнике, кто задавал вопросы и кто искренне реагировал на ответы… Хорошее, энергичное общение… Именно за это мы боремся сейчас для всей Украины – чтобы все наши дети, все украинские студенты и студентки в каждой части нашего государства могли чувствовать себя свободно, наслаждаться свободой, получать образование и реализовывать себя в жизни так, как они этого хотят. И это будет. Украина защитит свою свободу", - подчеркнул Зеленский.