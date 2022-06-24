Есть реальный риск глобального голода в 2022 году, а следующий год может быть хуже, - Гутерреш
Мир не может допустить глобального голода в мире в XXI веке, поэтому должен принять скоординированные решения
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем обращении к участникам международной конференции по продовольственной безопасности, передает Укринформ .
"Мы стоим перед беспрецедентным кризисом голода… Есть реальный риск голода в 2022 году, а 2023 год может быть еще хуже", – прогнозирует генсек.
По его словам, война в Украине усугубила проблемы, которые накапливались годами, среди них - климатические изменения и пандемия COVID-19.
"Цены на энергоносители и удобрения – то, от чего зависят все производители сельскохозяйственной продукции. Это означает уменьшение урожаев всех без исключения зерновых культур. Ни одна страна не будет иметь "иммунитет" к таким социальным и экономическим потрясениям", - подчеркнул Гутерреш.
Он призвал к скоординированным решениям и ответам.
Политик отметил, что продовольственный кризис невозможно будет решить эффективно без реинтеграции в мировой рынок зерна Украины, а также российских удобрений и продовольствия.
Генеральный секретарь ООН сообщил, что в контакте с представителями Украины, России, Турции, США, ЕС и другими.
"Мы пытаемся достичь пакетного решения, которое позволит Украине экспортировать продукты", - сказал он.
Он считает, что мир не может позволить массового голода в ХХІ веке.
- 18 июня в ООН заявили , что если война в Украине не закончится или не будут разблокированы украинские порты, чтобы можно было вывезти зерно, мир ожидает "ад на земле". Протесты из-за подорожания уже возникли в Шри-Ланке, Тунисе, Пакистане и Перу, также неспокойно было у Буркина-Фасо, Мали, Чаде и это лишь признак будущих событий.
- Британия готова помочь Украине с разминированием региона у ее южного побережья, чтобы помочь экспорту зерна.
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