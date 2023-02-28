"Есть реальная угроза": министр обороны Литвы призвал наращивать оборонительный и сдерживающий потенциал НАТО в странах Балтии
Североатлантический альянс должен быть готов к возможному вторжению России в страны Балтии. Литва граничит с Калининградской областью РФ, поэтому находится под ударом
Об этом сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью Anadolu .
"Наша страна граничит с Калининградской областью РФ и с Беларусью. Война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы. Агрессивная военная риторика РФ, интенсивная милитаризация Калининградской области, а также фактор Беларуси, полностью интегрированной в российскую военную систему, действительно представляют реальную угрозу для региона в целом", - подчеркнул он.
Анушаускас отметил, что в Литве рассматривают все возможные варианты модернизации армии и повышения обороноспособности страны.
По его словам, угроза от РФ станет еще реальнее, если Украина проиграет. Поэтому Литва планирует и дальше всячески помогать Украине, а НАТО призывает нарастить оборонительный и сдерживающий потенциал в странах Балтии.
"ВСУ должны получить всю необходимую военную поддержку для победы над Россией", – подчеркнул министр.
- Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис ранее заявлял , что никаких переговоров с РФ быть не может, Украина должна победить Путина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.36
Покупка 38.36Продажа 39.34
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное