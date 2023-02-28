Об этом сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью Anadolu .

"Наша страна граничит с Калининградской областью РФ и с Беларусью. Война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы. Агрессивная военная риторика РФ, интенсивная милитаризация Калининградской области, а также фактор Беларуси, полностью интегрированной в российскую военную систему, действительно представляют реальную угрозу для региона в целом", - подчеркнул он.

Анушаускас отметил, что в Литве рассматривают все возможные варианты модернизации армии и повышения обороноспособности страны.

По его словам, угроза от РФ станет еще реальнее, если Украина проиграет. Поэтому Литва планирует и дальше всячески помогать Украине, а НАТО призывает нарастить оборонительный и сдерживающий потенциал в странах Балтии.

"ВСУ должны получить всю необходимую военную поддержку для победы над Россией", – подчеркнул министр.