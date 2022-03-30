Есть реалистичный путь сделать невозможными угрозу России - Огрызко

О единственном реальном пути избавиться от угроз со стороны России рассказал Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009) в эфире Еспресо TV.



Дипломат заметил: "Если говорить о стратегических вещах, то Запад должен подумать, чтобы Российская Федерация была не в состоянии угрожать ни своим соседям, ни миру в целом. И это можно сделать двумя путями. Первый путь - победить в военном плане. Готов ли к этому Запад сеегодня? Ответ - нет, потому что они боятся ядерного шантажа Путина, они боятся рисковать, потерять этот сладкий образ жизни, в котором находятся десятки лет. Остается другой способ - действительно адские санкции, чтобы довести российскую экономику "до ручки", чтобы она была способна только кормить 140 или 110, а может и меньше миллионов россиян.



"Поэтому, я думаю, это единственный путь, который реально мог быть использован нашими западными партнерами и, конечно, Украиной как частью западного мира и цивилизации для того, чтобы сделать невозможным для российского руководства превращение его доходов в агрессию. Это реалистично, мы видим. - добавил экс-министр иностранных дел Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг, дипломат Владимир Огрызко считает, что когда страны Запада решат вопросы энергозависимости от России, тогда поймут, что несколько нормальных государств лучше, чем одно большое и агрессивное - Российская Федерация

27 марта дипломат Владимир Огрызко отметил, что Кремль панически боится того, чтобы российское общество узнало правду о войне в Украине, что может привести к дестабилизации внутренней ситуации.

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