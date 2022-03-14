"Есть разговор о том, какие именно самолеты нужны для каких целей": Кулеба отметил необходимость передачи Украине истребителей
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг предположение о том, что передача Украине истребителей якобы не повлияет на эффективность защиты страны с воздуха
Об этом Кулеба сказал во время брифинга.
"Самолеты нужны. Этот вопрос остается чрезвычайно насущным в повестке дня", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что в Украине дискуссия о предоставлении самолетов существует только о том, по каким именно целям их применять.
"Между военными разговор о том, какие именно самолеты нужны для каких целей, но любые разговоры о том, что Украине самолеты не нужны, не соответствуют действительности", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, Польша заявила, что готова передать США свои истребители МиГ-29 для помощи Украине , но просит другие самолеты взамен.
- США заявили, что "не считают приемлемым" предложение Польши передать истребители МиГ-29 для поддержки Украины.
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