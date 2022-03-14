"Есть разговор о том, какие именно самолеты нужны для каких целей": Кулеба отметил необходимость передачи Украине истребителей

Об этом Кулеба сказал во время брифинга.



"Самолеты нужны. Этот вопрос остается чрезвычайно насущным в повестке дня", - сказал Кулеба.



Министр отметил, что в Украине дискуссия о предоставлении самолетов существует только о том, по каким именно целям их применять.



"Между военными разговор о том, какие именно самолеты нужны для каких целей, но любые разговоры о том, что Украине самолеты не нужны, не соответствуют действительности", - подчеркнул Кулеба.