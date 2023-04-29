Есть раненые: РФ вечером била по Сумщине и Черниговщине
Россияне в ночь на 29 апреля 11 раз обстреляли Черниговщину и Сумщину, ранили трех человек и повредили шесть домов
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .
В 21:15 был прилет управляемой авиабомбы, сброшенной по Семеновке. В результате повреждены шесть домов и ранены трое гражданских.
С 22:20 до 22:25 насчитали семь приходов из ствольной артиллерии в районе Сорокиного.
С 00:40 до 00:50 россияне трижды стреляли из ствольной артиллерии вблизи Украинского.
С 01:25 до 01:30 зафиксировали шесть приходов из ствольной артиллерии возле Середины-Буды.
Около 1 часа россияне запустили ракеты с вертолета в районе Галагановки.
С 03:10 до 03:30 раздались четыре выстрела из ствольной артиллерии недалеко от Заречья.
С 04:07 до 04:08 возле населённого пункта было пять приходов из реактивных систем залпового огня.
С 04:26 до 04:50 россияне еще пять раз выстрелили из ствольной артиллерии вблизи Заречья.
С 05:25 до 05:30 насчитали пять приходов из миномета 120 мм в районе Хреновки.
С 05:00 до 05:30 зафиксировали три прилета из ствольной артиллерии возле Тимоновичей.
С 06:25 до 06:30 РФ восемь раз ударила с вертолета в район Леоновки.
Информация о потерях среди местной и гражданской инфраструктуры не поступала.
- 28 апреля россияне нанесли авиаудар по Семеновке на Черниговщине, в результате чего пострадало предприятие.
- Днем 28 апреля они шесть раз били по приграничной Сумщине и Черниговщине, выпустив 40 снарядов.
28 апреля российские террористы 58 раз ударили по Сумской области.
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