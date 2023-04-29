Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .

В 21:15 был прилет управляемой авиабомбы, сброшенной по Семеновке. В результате повреждены шесть домов и ранены трое гражданских.

С 22:20 до 22:25 насчитали семь приходов из ствольной артиллерии в районе Сорокиного.

С 00:40 до 00:50 россияне трижды стреляли из ствольной артиллерии вблизи Украинского.

С 01:25 до 01:30 зафиксировали шесть приходов из ствольной артиллерии возле Середины-Буды.

Около 1 часа россияне запустили ракеты с вертолета в районе Галагановки.

С 03:10 до 03:30 раздались четыре выстрела из ствольной артиллерии недалеко от Заречья.

С 04:07 до 04:08 возле населённого пункта было пять приходов из реактивных систем залпового огня.

С 04:26 до 04:50 россияне еще пять раз выстрелили из ствольной артиллерии вблизи Заречья.

С 05:25 до 05:30 насчитали пять приходов из миномета 120 мм в районе Хреновки.

С 05:00 до 05:30 зафиксировали три прилета из ствольной артиллерии возле Тимоновичей.

С 06:25 до 06:30 РФ восемь раз ударила с вертолета в район Леоновки.

Информация о потерях среди местной и гражданской инфраструктуры не поступала.