Есть пространство для злоупотребления, - эксперт о новом разрешение по отключению должников от комуслуг

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

Как известно, в Украине снова разрешили отключать должникам коммунальные услуги.



Павлюк отметил, что в целом, практика отключения потребителей от предоставления услуги за то, что они за нее не платят, есть в принципе правильной.

"По логике - это правильный подход. Иначе мы никак не защищаем производителя, поставщика этой услуги. Другой стороной этой медали является то, что у нас никак не определен, а когда это все вступает в действие. То есть, при которой задолженности, за какой период . Так практически в изменениях к закону ... Два момента. Первое - такие изменения есть правильные, но способ их введения неправильный. Поэтому не определен, в каком случае имеет право поставщик отключить. То есть, при достижении которого объема задолженности, за который период. Просто написано при полном или при частичном ", - сказал эксперт.

Он отметил, что именно при отключении от комуслуг есть возможность злоупотребления.

"То есть, если, например, газовая служба, оператор распределительной сети выставляет счета с которыми я не согласен ... Я их не оплачиваю, так как не согласен. Я ль на каком-то процессе выяснения. Так мне могут отключить. А за повторное включение брать кучу денег. Законом не установлена эта граница. и не установлена стоимость подключения обратно. То есть, она не регулируется и она будет устанавливаться самими операторами. Здесь есть простор для злоупотребления и мне это не нравится. То, что эти изменения в закон были введены в последнем подпункте перед заключительными положениями и то, что они внесены в качестве изменений в заключительные положения закона о карантине прошлого года ... то есть, внесли в предпоследнем пункте изменения в переходные положения. то есть, оно сделано так, что этого никто не заметил ", - добавил Павлюк.





Напомним, ранее запрет на принудительное отключение должников был предусмотрен законодательством об условиях адаптивного карантина. Однако с 20 августа он потерял силу - это стало возможным в результате внесения изменений в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".

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