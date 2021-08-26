Есть пространство для злоупотребления, - эксперт о новом разрешение по отключению должников от комуслуг
Исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк заявил, что практика отключения потребителя от предоставления коммунальные услуги за то, что он за нее не платит, является правильной, однако также это является пространством для злоупотребления
Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
Как известно, в Украине снова разрешили отключать должникам коммунальные услуги.
Павлюк отметил, что в целом, практика отключения потребителей от предоставления услуги за то, что они за нее не платят, есть в принципе правильной.
"По логике - это правильный подход. Иначе мы никак не защищаем производителя, поставщика этой услуги. Другой стороной этой медали является то, что у нас никак не определен, а когда это все вступает в действие. То есть, при которой задолженности, за какой период . Так практически в изменениях к закону ... Два момента. Первое - такие изменения есть правильные, но способ их введения неправильный. Поэтому не определен, в каком случае имеет право поставщик отключить. То есть, при достижении которого объема задолженности, за который период. Просто написано при полном или при частичном ", - сказал эксперт.
Он отметил, что именно при отключении от комуслуг есть возможность злоупотребления.
"То есть, если, например, газовая служба, оператор распределительной сети выставляет счета с которыми я не согласен ... Я их не оплачиваю, так как не согласен. Я ль на каком-то процессе выяснения. Так мне могут отключить. А за повторное включение брать кучу денег. Законом не установлена эта граница. и не установлена стоимость подключения обратно. То есть, она не регулируется и она будет устанавливаться самими операторами. Здесь есть простор для злоупотребления и мне это не нравится. То, что эти изменения в закон были введены в последнем подпункте перед заключительными положениями и то, что они внесены в качестве изменений в заключительные положения закона о карантине прошлого года ... то есть, внесли в предпоследнем пункте изменения в переходные положения. то есть, оно сделано так, что этого никто не заметил ", - добавил Павлюк.
- Напомним, ранее запрет на принудительное отключение должников был предусмотрен законодательством об условиях адаптивного карантина. Однако с 20 августа он потерял силу - это стало возможным в результате внесения изменений в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".
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