"Есть продвижение на Донецком направлении", – Зеленский провел ежедневный селектор

Об этом он написал в телеграмме.

"Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы", - написал Зеленский.

По словам президента, во время селектора он получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок.

Кроме этого, Зеленский получил отчет по ситуации в Херсонской области: враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться. Оккупанты использовали 26 КАБов за последние сутки.

"Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", - добавил лидер государства.