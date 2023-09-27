"Есть продвижение на Донецком направлении", – Зеленский провел ежедневный селектор
В среду, 27 сентября, президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор и заявил о продвижении украинских войск в Донецком направлении
Об этом он написал в телеграмме.
"Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие реализуемые замыслы", - написал Зеленский.
По словам президента, во время селектора он получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок.
Кроме этого, Зеленский получил отчет по ситуации в Херсонской области: враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться. Оккупанты использовали 26 КАБов за последние сутки.
"Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", - добавил лидер государства.
- 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клищиевка и Андреевка к югу от Бахмута.
- Спикер Восточного направления Илья Евлаш сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут – Горловка, которую кафиры используют для логистики.
- Вместо этого майор Родион Кудряшов отметил , что враг сменил уже не одну бригаду и подразделение на Бахмутском направлении.
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