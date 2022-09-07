Об этом 7 сентября заявил Андрей Костин на брифинге, цитирует ОГПУ.

В апреле 2022 г. во время осуществления волонтерской деятельности по эвакуации мирного населения на территории Запорожской области волонтера схватили военные армии РФ. После этого его взяли в плен и незаконно перевезли на территорию временно оккупированной Донбасса.

Уже в июле оккупационные власти России начали распространять информацию о гибели волонтера. По их словам, он умер "в результате болезни и стресса". Тело погибшего передали на подконтрольные Украине территории через 1,5 месяца после переговоров и принципиальной позиции Украины.

Генпрокурор Украины заявляет, что на теле волонтера обнаружены следы повреждений. По его мнению, они свидетельствуют о жестоком обращении с заключенным.

"Тело, предоставленное страной-агрессором, сохранялось в ненадлежащих условиях и находится в изуродованном состоянии, поэтому истинные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказал Костин.

Также генпрокурор подчеркнул, что РФ не соблюдает никаких правил Женевской конвенции. Согласно ей, запрещено брать в заложники гражданских лиц, жестоко обращаться с ними и пытать их, а также преследовать. Также гражданские лица должны иметь доступ к медицинской помощи и лекарственным средствам.

"Российская Федерация в очередной раз показывает свое людоедское лицо, ежедневно подвергаемые пыткам и находящиеся под угрозой внесудебных казней тысячи граждан, в том числе гражданских, незаконно удерживаемых в заложниках Россией на временно оккупированной территории", - отметил Костин.

В конце он выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.

"Украинцы никогда не забудут каждого, кто встал на помощь нашей стране в борьбе с российской агрессией, как гражданский волонтер или военный доброволец", - сказал генпрокурор.

1 июля в "ДНР" объявили , что хотят казнить двух британских добровольцев.

15 июля стало известно, что в так называемом ДНР погиб гражданин Великобритании. Позже семья погибшего обвинила во всем Россию.