Есть признаки телесных повреждений: офис генпрокурора начал расследование возможных пыток и убийства волонтера из Британии
ОГПУ начал уголовное производство по факту возможного убийства и пыток волонтера из Великобритании
Об этом 7 сентября заявил Андрей Костин на брифинге, цитирует ОГПУ.
В апреле 2022 г. во время осуществления волонтерской деятельности по эвакуации мирного населения на территории Запорожской области волонтера схватили военные армии РФ. После этого его взяли в плен и незаконно перевезли на территорию временно оккупированной Донбасса.
Уже в июле оккупационные власти России начали распространять информацию о гибели волонтера. По их словам, он умер "в результате болезни и стресса". Тело погибшего передали на подконтрольные Украине территории через 1,5 месяца после переговоров и принципиальной позиции Украины.
Генпрокурор Украины заявляет, что на теле волонтера обнаружены следы повреждений. По его мнению, они свидетельствуют о жестоком обращении с заключенным.
"Тело, предоставленное страной-агрессором, сохранялось в ненадлежащих условиях и находится в изуродованном состоянии, поэтому истинные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказал Костин.
Также генпрокурор подчеркнул, что РФ не соблюдает никаких правил Женевской конвенции. Согласно ей, запрещено брать в заложники гражданских лиц, жестоко обращаться с ними и пытать их, а также преследовать. Также гражданские лица должны иметь доступ к медицинской помощи и лекарственным средствам.
"Российская Федерация в очередной раз показывает свое людоедское лицо, ежедневно подвергаемые пыткам и находящиеся под угрозой внесудебных казней тысячи граждан, в том числе гражданских, незаконно удерживаемых в заложниках Россией на временно оккупированной территории", - отметил Костин.
В конце он выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.
"Украинцы никогда не забудут каждого, кто встал на помощь нашей стране в борьбе с российской агрессией, как гражданский волонтер или военный доброволец", - сказал генпрокурор.
- 1 июля в "ДНР" объявили , что хотят казнить двух британских добровольцев.
- 15 июля стало известно, что в так называемом ДНР погиб гражданин Великобритании. Позже семья погибшего обвинила во всем Россию.
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