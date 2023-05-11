Есть признаки подготовки побега окупантов из ЗАЭС: наш персонал готов зайти туда по первому вызову, - Энергоатом
НАЭК "Энергоатом" проводит подготовку персонала, который должен зайти на Запорожскую АЭС сразу после деоккупации и начать работу
Об этом сообщил президент Энергоатом Петр Котин в эфире телемарафона, пишет Укринформ.
"Мы готовимся сейчас на (подконтрольной, - ред.) территории Украины. У нас находится персонал, выехавший из Энергодара. Он работает на других других обособленных подразделениях, в том числе на атомных станциях, но мы поддерживаем его готовность выехать на Запорожскую АЭС за первым вызовом", - сказал Котин.
По его словам, Энергоатом также готовит вахты на атомных станциях, полные изменения персонала, которые потребуются в случае нехватки персонала на Запорожской АЭС после деоккупации.
Котин напомнил, что есть признаки подготовки окупантов к "эвакуации". В частности, проводилась специальная тренировка персонала Росатома и военных для быстрого выезда со станции.
- Напомним, захватчики ведут подготовку к "эвакуации" из Энергодара около 2,7 тыс. работников Запорожской АЭС и их семей.
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