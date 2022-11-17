Есть признаки, что у россиян иссякают ракеты, - военный аналитик Сергей Згурец

Об этом сообщил военный аналитик Сергей Згурец в колонке Эспрессо.TV.

По мнению эксперта, такие факты свидетельствуют об истощении запаса ракет у захватчиков.

"Мы посмотрели обломки одной из ракет, которая была сбита под Киевом 15 ноября, и она изготовлена почти в третьем квартале этого года. Фактически с завода к террористическим действиям. Это признак того, что ракеты у россиян исчерпываются. То есть как только изготовляются, то сразу и используются для ударов по Украине", - отметил Сергей Згурец.

В то же время эксперт назвал чрезвычайно эффективной работу ПВО Украины, которая 15 ноября сбила 77 из 93 российских ракет и 10 дронов-камикадзе Shahed.

"Эта статистика чрезвычайно эффективна с точки зрения оценки возможностей ПВО Украины. Интересно, что впервые к работе были вовлечены американские комплексы NASAMS. Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что эти комплексы продемонстрировали 100% эффективности, но кроме NASAMS основными боевыми лошадками в сбитии российских ракет были наши комплексы "Бук" и С-300. Комплекс С-300 достаточно эффективно сбивает российские крылатые ракеты Х-101, которые враг активно использует в нападениях на Украину", – написал Сергей Згурец.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве , Львове, Ровно , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В результате ракетной атаки россиян в Украине было повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после ракетных обстрелов 15 ноября заявил о намерении Альянса обеспечить Украину средствами ПВО .

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