Есть признаки, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС, - президент Энергоатома

Об этом Котин рассказал в интервью одному из украинских СМИ.

Он отметил, что еще рано говорить о том, что оккупанты уходят со станции, однако они к этому готовятся.

"Последние недели мы получаем информацию, что появились признаки того, что они (оккупанты, – ред.), возможно, собираются покинуть ЗАЭС. Очень много появляется публикаций в росСМИ, что, возможно, нужно отдать станцию под контроль МАГАТЭ. Такое впечатление, что они собирают чемоданы и крадут все, что могут найти", - рассказал глава Энергоатома.

Он также отметил, что россияне продолжают тотально минировать объект.

"Напихали на площадку все, что могли, - военную технику, свой персонал. В залы первого и второго энергоблоков они напихали свои грузовики, никто не знает, что в них - скорее всего, оружие и взрывчатка", - рассказал он.

Оккупанты похитили часть груза Энергоатома: российские военные изъяли обогреватели, направлявшиеся для работников Запорожской АЭС.

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