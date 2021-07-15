Есть принципиально неприемлемая для Украины позиция, есть неприемлемая для РФ: Гармаш о "кластерах" по урегулированию войны
Представитель Донецка в ТКГ, журналист Сергей Гармаш усомнился в эффективности проекта "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей" как инструмента завершения войны на Донбассе
Об этом он рассказал в Facebook.
"Я видел три варианта кластеров, которые были слиты в СМИ россиянами: франко-немецкие, украинские и российские. Украинский вариант отличался от франко-германского, а российский фактически противоречил и первому, и второму", - написал Гармаш.
Он добавил, что франко-германский проект содержит неприемлемое для Украины условие: сохранение в ОРДЛО незаконных вооруженных формирований (так называемой народной милиции) и поручение ей охраны правопорядка до и после выборов.
"Как минимум, это противоречит Минскому комплексу мероприятий, предусматривающему разоружение незаконных вооруженных формирований. Даже несмотря на это, Россия вряд ли "подпишется" под франко-германским проектом.Там и позиция, которая однозначно и критически неприемлема для России - утверждение кластеров на уровне глав государств и правительств. Это равнозначно признанию Москвой себя стороной конфликта, что перечеркивает для Кремля весь смысл его донбасской авантюры и многомиллиардных затрат на нее", - пояснил журналист.
Он выразил уверенность, что даже если Кремль формально и поддержит "кластеры", то реально выполнять взятые на себя обязательства традиционно не будет.
"Мы уже имеем опыт Минских соглашений, подписанных представителями РФ. Поэтому, давайте подождем со "зрадой", по крайней мере, пока не появится больше информации. Давайте рассматривать политические заявления в дипломатическом контексте, и в качестве инструментария, а не деклараций. В конце концов, реальные "зрадные" намерения никто бы так громко не декларировал", - отметил Гармаш.
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