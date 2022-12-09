Об этом в эфире Эспрессо заявил военный обозреватель Денис Попович.

"Как свидетельствуют определенные российские источники – есть приказ Путина – беречь технику и не беречь людей. Они будут их человеческими массами бросать на позиции ВСУ на определенных направлениях. Параллельно беречь технику для того, чтобы пытаться оказывать давление человеческим мясом", – отметил он.

По словам обозревателя, такая политика обусловлена санкциями и невозможностью более или менее регулярно пополнять свои войска техникой.

"Фактически создают стрелковые подразделения как во времена Второй мировой войны. Такими человеческими массами пытаются продавливать нашу оборону на тех или иных направлениях", - подытожил Попович.