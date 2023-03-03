Об этом в эфире Эспрессо сказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

"Поступила команда для некоторых подразделений выйти на ротацию на более защищенные рубежи. Наше подразделение было выведено для перегруппировки. Начиная с утра, очень тяжелая ситуация по всем направлениям подъезда к Бахмуту", - рассказал он.

По словам командира, от линии столкновения до ключевой трассы – 700 метров.

"Это прострел из крупнокалиберного пулемета уже по трассе. Я не говорю о танковом и минометном поражениях. Враг делает все, чтобы взять город в оперативное кольцо, контролировать все ключевые трассы. Информация о том, что он бережет силы не соответствует действительности - они бросают все войска, они атакуют, ежеминутно происходят попытки оцепления и взятия территории. Они бросают всех и все, не сожалея ни одного человека", - подытожил Ярославский.