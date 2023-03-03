Есть приказ для некоторых подразделений выйти из Бахмута на более закрепленные рубежи, – командир подразделения ВСУ
Пришла команда для некоторых подразделений выйти из Бахмута на ротацию на более защищенные рубежи
Об этом в эфире Эспрессо сказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
"Поступила команда для некоторых подразделений выйти на ротацию на более защищенные рубежи. Наше подразделение было выведено для перегруппировки. Начиная с утра, очень тяжелая ситуация по всем направлениям подъезда к Бахмуту", - рассказал он.
По словам командира, от линии столкновения до ключевой трассы – 700 метров.
"Это прострел из крупнокалиберного пулемета уже по трассе. Я не говорю о танковом и минометном поражениях. Враг делает все, чтобы взять город в оперативное кольцо, контролировать все ключевые трассы. Информация о том, что он бережет силы не соответствует действительности - они бросают все войска, они атакуют, ежеминутно происходят попытки оцепления и взятия территории. Они бросают всех и все, не сожалея ни одного человека", - подытожил Ярославский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное