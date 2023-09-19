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Главная Мир "Есть предположение, что это было отравление": Данилов о состоянии здоровья Кадырова

"Есть предположение, что это было отравление": Данилов о состоянии здоровья Кадырова

19 сентября, 2023 вторник
02:10
Мир Рамзан Кадыров

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что вероятное ухудшение состояния здоровья руководителя Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с неоднократным отравлением

Об этом Алексей Данилов рассказал в эфире телемарафона.

"То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья – это известная вещь. Более того, есть такое предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек", - заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что видео, где показали Кадырова, может быть старое.

"То, что на Кадырова охотились и охотились россияне – известная борьба группировок, которые есть в Кремле. Он, с учетом того влияния, которое он имел и продолжает пока иметь на процессы в России, оказался в такой ситуации. Как там будет в его с состоянием здоровья, будем смотреть. Я бы не торопился, потому что человек может находиться в коме и неделю, и месяц, и полгода и больше", - добавил политик.

Относительно того, как возможная смерть Кадырова может повлиять на внутриполитические расклады в России, Данилов отметил, что это приведет к ослаблению одной из воюющих между собой группировок в Кремле.

"То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, которые говорят о том, что вообще власть на России крайне хрупкая и поход Пригожина как раз это доказал", - добавил Данилов.

Слухи о смерти Кадырова: что известно

Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил , что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, Кадыров находится в тяжелом состоянии.

Эти данные о критическом состоянии председателя Чечни подтверждаются из разных источников. В то же время отмечалось, что речь идет не о ранении.

Впоследствии, 17 сентября, в телеграмм-канале Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни реагирует на предварительные заявления о своем тяжелом состоянии.

В видеоролике Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео Кадырова.

В то же время СМИ сообщали , что самолет председателя Чечни уже третьи сутки находится в Москве. Отмечалось, что бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября и перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, а услуги отслеживания полетов его приземления не фиксировали.

Также сообщалось, что самолет главы Чечни летал в Москву в сентябре еще дважды – 6 и 9 числа.

Кроме этого, близкий к российским силовым структурам ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал , что большинство автомобилей, которые сейчас находятся на территории Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, связаны с Чечней.

Источник "ВЧК-ОГПУ" узнал в пассажире человека очень похожего на полномочного представителя Рамзана Кадырова Саида Бекбарзова. Также в другом автомобиле источники узнали человека, который очень похож на племянника Рамзана Кадырова Идриса Черхигова.

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.

Россия
Чечня
Алексей Данилов
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