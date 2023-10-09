Есть предположение, что боеприпасный поток из Северной Кореи активизировался, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что перебрасывание боеприпасов из КНДР в РФ не будет значительным, учитывая удаленность и возможные темпы поставок
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"По данным спутниковой разведки зафиксировано на одном из участков, где обычно было 20 вагонов, сейчас там размещено 70 вагонов. Есть предположение, что после визита лидера КНДР в Россию динамика обмена боеприпасами возросла. Такой вывод делают эксперты, анализирующие этот снимок, но там не видно ни боеприпасов, ни чего-либо. Просто мы знаем, что это одна из станций, которая используется для опрокидывания грузов по железнодорожному пути", - отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.
Сергей Згурец добавил, что по статистике Северная Корея имеет артсистему калибра 152 мм в пределах 8 тысяч единиц, не учитывая РСЗО, а боекомплектов по советским стандартам к таким системам в КНДР хранится около 20 млн. человек.
"Вероятно, часть из них может перебрасываться в РФ, но удаленность и темпы не позволяют говорить, что эти переброски будут значительными. Кроме того, есть вопросы по качеству северокорейских боеприпасов, потому что были периоды, когда КНДР использовали эти боеприпасы в одном из конфликтов и значительна часть боеприпасов просто не разрывалась, это говорит об их низком качестве, однако Россия чувствует нехватку собственных возможностей по восстановлению боеприпасов, поэтому и дальше будет искать варианты либо из Ирана, либо из Северной Кореи, что подтверждали и выводы американской разведки или должностных лиц США. Они отмечали, что есть основания говорить о том, что боеприпасный поток из Северной Кореи активизировался, но никто не знает, в каких объемах", - резюмировал Згурец.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются". В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.
В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".
13 сентября Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".
22 сентября лидер Северной Кореи провел встречу с правительством в политбюро, чтобы обсудить результаты его последней встречи с президентом России Владимиром Путиным и призвал к активному сотрудничеству во всех сферах.
7 октября проект Beyond Parallel сообщил, что спутниковые снимки показывают самый большой за последние годы трафик на границе России и КНДР. Это происходит через день после появления слухов о старте передачи РФ северокорейской артиллерии.
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