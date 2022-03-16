Есть предложения сделать гуманитарные зоны в Украине, запрещенные для полетов, – экс-советник командующего сухопутными войсками США в Европе

"Сегодняшняя речь Байдена – это эволюция его мышления и позиции его администрации по оказанию помощи Украине", – добавил он в эфире Espreso.TV.



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Вояджер также отметил: "Запрещенная для полетов зона имеет два фактора: первый – технически-военный. Второй, более важный, по-моему, политическая воля. Сейчас стоит вопрос, как балансировать эти два фактора. Так же к техническому фактору есть вопросы, например, ваши самолеты советского производства не имеют системы распознавания "свой-чужой", поэтому необходимо, чтобы все самолеты не летали. Для Украины же важно иметь небо доступным для своих самолетов".



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