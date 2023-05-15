Есть понимание временных рамок по решениям о самолетах для Украины, - Кулеба

Об этом в видеообращении на Facebook сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ждите новостей. В ближайшее время их будет еще больше - именно относительно самолетов. Сейчас происходит очень интенсивная дипломатия на всех уровнях, которая приближает нас к тому, что мы эффективно закроем украинское небо, что мы существенно усилим наши Вооруженные Силы c воздуха, что мы получим принципиально новые мощности", – сказал он.

Кулеба заявил, что примерно понимает временные рамки принятия решений по самолетам для Украины.

Он подчеркнул, что визит президента Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию имеет решающее значение в вопросе формирования авиационной коалиции.

"Параллельно есть трек, как вы понимаете, общение с Соединенными Штатами. Мы общаемся по всем каналам с Америкой. Я, когда был на пересадке в Нью-Йорке по дороге из Гватемалы в Швецию, то именно со своим коллегой госсекретарем Блинкеном большую часть разговора мы говорили именно о F-16 и самолетах", – рассказал Кулеба.