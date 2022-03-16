Российские оккупанты "Градом" обстреляли колонну гражданских, эвакуировавшихся из Мариуполя

Об этом сообщает Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.



По обновленной информации, погибших нет, ранены 5 человек.

Оккупанты открыли огонь по гражданским в 15:30. Среди раненых есть дети.



"Российскими оккупантами-извергами была обстреляна из РСЗО БМ-21 "Град" колонна гражданских людей, которые эвакуировались из города Мариуполя в город Запорожье. По предварительной информации, есть погибшие. Среди пострадавших и раненых есть дети. Количество пострадавших уточняется. Русские, ГОРИТЕ В АДУ, прощения вам ни от людей, ни от Бога не будет никогда", - говорится в сообщении.