Есть погибшие и раненые: в Луганской области 23 июня задокументированы последствия 34 российских обстрелов
За сутки 23 июня российские кафиры применили все виды артиллерийского оружия и авиацию против гражданских районов области
Об этом сообщает Национальная полиция.
Стало известно, что за минувшие сутки россияне били по жилым домам, промышленности, критической, образовательной и медицинской инфраструктуре Луганщины.
Следователи совместно с оперативниками зафиксировали последствия 34 обстрелов, в результате которых получили повреждения и разрушения многоквартирные и частные дома, инфраструктурные и промышленные объекты.
Нацполиция сообщает о раненых и погибших местных жителях.
Отмечается, что правоохранители начали досудебные расследования по 8 фактам посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины).
Также в ЕРДР внесено 5 фактов незаконного завладения транспортными средствами на территории области (ст. 289 Уголовного кодекса Украины).
Кроме того, полицейские Луганской области разоблачили двух коллаборантов, поступивших на службу в разные подразделения оккупационных властей на захваченных территориях (внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111-1 УК Украины).
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