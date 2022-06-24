Об этом сообщает Национальная полиция.

Стало известно, что за минувшие сутки россияне били по жилым домам, промышленности, критической, образовательной и медицинской инфраструктуре Луганщины.



Следователи совместно с оперативниками зафиксировали последствия 34 обстрелов, в результате которых получили повреждения и разрушения многоквартирные и частные дома, инфраструктурные и промышленные объекты.



Нацполиция сообщает о раненых и погибших местных жителях.



Отмечается, что правоохранители начали досудебные расследования по 8 фактам посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса Украины).



Также в ЕРДР внесено 5 фактов незаконного завладения транспортными средствами на территории области (ст. 289 Уголовного кодекса Украины).



Кроме того, полицейские Луганской области разоблачили двух коллаборантов, поступивших на службу в разные подразделения оккупационных властей на захваченных территориях (внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111-1 УК Украины).

Россияне уничтожили из вертолета мост на подъезде к Лисичанску. Сейчас по этой дороге может проехать только легковой транспорт

В Луганской области Горная ТГ находится под полной оккупацией: в окрестностях продолжаются локальные бои

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