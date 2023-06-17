Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне сказали, что ядерное оружие приезжает в Беларусь вместе с военным контингентом РФ. Есть информация, что в Беларусь перемещается не только тактическое ядерное оружие. Есть подозрения, что в Беларусь завезен стратегический комплекс "Тополь-М" радиусом действия 12 тыс. км" , – заметил Бульба.

По словам основателя "Белого легиона", у Путина есть концепция вступить в войну с НАТО.

"Россияне пытаются решить свои задачи. Россия имеет концепцию вступить в войну с НАТО. Они могут запустить ракету с территории Беларуси, чтобы ответ был нанесен не по российской территории, а по белорусской. В этом есть подлость Путина. Не удивлюсь, если Путин решит ударить" и совершите пуск, не информируя Лукашенко", - подчеркнул Бульба.