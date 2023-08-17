Такое мнение он высказал в интервью NV .

Первая категория – беженцы. По словам Корниенко, такого количества инфраструктуры, которая позволит проголосовать всем желающим, за границей просто нет.

Вторая категория – внутренне перемещенные лица. Здесь могут возникнуть проблемы с учетом и формированием списков.

Третья категория – военные.

"И о них нужно говорить в первую очередь. Им, кроме того, что очень тяжело будет проголосовать, очень тяжело будет принять участие в предвыборной кампании как кандидатам", - заявил Корниенко.

"Согласно разным опросам, около 30-50% населения считает, что в следующей власти, в следующем парламенте в частности, должны быть военные и представлять их интересы", - добавил вицеспикер ВР.

К тому же, по его мнению, провести выборы на прифронтовых и временно оккупированных территориях технически невозможно.

Как возникла идея проведения выборов во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.