"Есть по меньшей мере три категории украинцев, которые не смогут принять участие в голосовании": Корниенко о выборах во время войны
Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко утверждает, что во время войны невозможно качественно, с соблюдением всех критериев провести выборы в Украине
Такое мнение он высказал в интервью NV .
Первая категория – беженцы. По словам Корниенко, такого количества инфраструктуры, которая позволит проголосовать всем желающим, за границей просто нет.
Вторая категория – внутренне перемещенные лица. Здесь могут возникнуть проблемы с учетом и формированием списков.
Третья категория – военные.
"И о них нужно говорить в первую очередь. Им, кроме того, что очень тяжело будет проголосовать, очень тяжело будет принять участие в предвыборной кампании как кандидатам", - заявил Корниенко.
"Согласно разным опросам, около 30-50% населения считает, что в следующей власти, в следующем парламенте в частности, должны быть военные и представлять их интересы", - добавил вицеспикер ВР.
К тому же, по его мнению, провести выборы на прифронтовых и временно оккупированных территориях технически невозможно.
Как возникла идея проведения выборов во время войны
В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".
А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.
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