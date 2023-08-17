Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина "Есть по меньшей мере три категории украинцев, которые не смогут принять участие в голосовании": Корниенко о выборах во время войны

"Есть по меньшей мере три категории украинцев, которые не смогут принять участие в голосовании": Корниенко о выборах во время войны

17 августа, 2023 четверг
18:11
Украина Александр Корниенко

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко утверждает, что во время войны невозможно качественно, с соблюдением всех критериев провести выборы в Украине

Такое мнение он высказал в интервью NV .

Первая категория – беженцы. По словам Корниенко, такого количества инфраструктуры, которая позволит проголосовать всем желающим, за границей просто нет.

Вторая категория – внутренне перемещенные лица. Здесь могут возникнуть проблемы с учетом и формированием списков.

Третья категория – военные.

"И о них нужно говорить в первую очередь. Им, кроме того, что очень тяжело будет проголосовать, очень тяжело будет принять участие в предвыборной кампании как кандидатам", - заявил Корниенко.

"Согласно разным опросам, около 30-50% населения считает, что в следующей власти, в следующем парламенте в частности, должны быть военные и представлять их интересы", - добавил вицеспикер ВР.

К тому же, по его мнению, провести выборы на прифронтовых и временно оккупированных территориях технически невозможно.

Как возникла идея проведения выборов во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

Новости
вибори
Война с Россией
Читайте также:
Дмитро Медведєв
15 августа, 2023 вторник
Медведев заявил, что Украине для вступления в НАТО придется отказаться от Киева
Богдан Буткевич
15 августа, 2023 вторник
Никаких "не ко времени" больше не существует, пакт о ненападении между обществом и властью закончился, - журналист Буткевич
Микола Княжицький
Автор
16 августа, 2023 среда
Никто в НАТО не предлагал членство в обмен на отказ от территорий
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.29
    Покупка 37.29
    Продажа 38.08
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
17 августа
19:11
В Малайзии на трассу упал легкомоторный самолет: погибли не менее 10 человек
19:10
ВАКС
ВАКС предоставил разрешение на спецрасследование в отношении экс-директора Укрспецэкспорта Саламатина
19:04
Порошенко передал технику артиллеристам и везет большой груз на восточный фронт
19:04
Внесена в санкционный список Украины: в Чехии отменили концерт пропутинской оперной певицы Нетребко
18:46
В Днепре собрали и сдали на макулатуру 11 тонн русскоязычных книг: на что пойдут деньги
18:36
Лесные пожары на Гавайях: количество погибших возросло до 111, более тысячи человек ищут
18:32
В суд направили дело российского пропагандиста, призывавшего убивать украинских детей
18:17
Обновлено
F-16 для Украины: Столтенберг заверил, что партнеры на шаг ближе к решению, а Кулеба намекнул на хорошие новости
18:03
У южных островов Японии впервые совместно прошли 11 боевых кораблей Китая и РФ
18:03
OPINION
Ирина Геращенко
Очень удобно в мягком кресле воевать до последнего украинца
17:37
Ливень более чем на 2 часа остановил работу одного из крупнейших аэропортов Европы
17:37
AliExpress
Владельца AliExpress НАПК внесло в список спонсоров войны
17:25
Якобы хранил 100 т селитры: в РФ арестовали арендатора склада на АЗС в Махачкале, где произошел взрыв
17:23
РФ требует от оккупационных властей Луганщины принудительно паспортизировать подростков до 1 октября
17:19
РФ разработала сценарии провокаций на Курской ЗАЭС уже давно, - представитель ГУР Юсов
17:14
Блокировка авиаSWIFT: осенью РФ отключат от основной системы обмена информацией в гражданской авиации
16:57
Смартфон
В Киеве запустили чат-бот для устройства животных: как воспользоваться
16:38
В Украине официально зарегистрировано более 112 тыс. безработных: где больше всего вакансий
16:33
Эксклюзив
Прорыв основной линии обороны противника: полковник запаса ВСУ рассказал о подготовительном этапе
16:26
Диспечеры Эстонии и Финляндии разрешили пролет самолетов РФ на свою территорию, несмотря на санкции
16:24
Ольга Стефанишина
Украина не сможет выполнить 7 рекомендаций ЕС до октября, это вводимые годами изменения - Стефанишина
16:17
Швеция согласовала предоставление Украине нового пакета военной помощи на 314 млн евро
16:07
Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
16:04
OPINION
Цена беспорядка – десятки тысяч жизней…
15:52
Бубка покинул Международную федерацию легкой атлетики, в которой пробыл 22 года
15:46
Эксклюзив
В Харьковском облсовете сообщили об ужасном питании раненых бойцов в гражданских больницах
15:45
В Киевской области задержали наркоторговцев, у которых изъяли рекордные 20 тонн "товара"
15:30
В Украине будут судить главаря "ЛНР" Пасечника
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:17
Экс-президент Франции Саркози призвал Украину забыть об оккупированных РФ территориях. В ОП назвали его заявление соучастием в преступлении
14:55
Столтенберг заявил, что решение по переговорам с РФ будет принимать исключительно Украина
14:44
Обновлено
Снова в бой: легендарная бригада специального назначения "Азов" вернулась на фронт
14:22
Российские вертолеты Ка-52 содержат компоненты из стран Запада и Азии, - Ермак
14:17
Пусковые ЗРК IRIS-T и дымовые боеприпасы: Германия передала очередной пакет помощи Украине
14:11
Кубок Украины: состоялась жеребьевка 1/16 финала
14:05
OPINION
"Культовый сериал" поставщиков и Минобороны: чиновники получили "дорожную карту"
14:04
В Украине будет держаться сухая и солнечная погода: прогноз на 18 августа от Натальи Диденко
14:03
таблетки
Украинки просят правительство разрешить продажу средств экстренной контрацепции без рецепта
13:51
Во Франции хирурги напечатали нос на 3D-принтере для женщины, которая болеет раком
13:48
Нардеп Дубинский утверждает, что СБУ уже неделю не может найти для него электронный браслет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV