Есть плюсы и минусы: Кличко отреагировал на решение Усика покинуть Украину

Об этом Кличко заявил в интервью The Telegraph, сообщает Daily Mail.

По словам бывшего лидера супер тяжелого дивизиона, решение Александра Усика оставить Украину ради реванша с британцем Энтони Джошуа, он считает скорее положительным.

"Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было непростое решение. Однако тот факт, что будет поднят наш флаг и исполнен гимн нашей страны, можно расценивать скорее с положительной, чем с отрицательной стороны", - сказал Кличко.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.

У Усика было юридическое право покинуть Украину: у него трое несовершеннолетних детей. Сразу после полномасштабного российского вторжения боксер вступил в терроборону.

Напомним, 25 марта Усик заявил, что проведет бой против Джошуа, ведь таким образом он больше поможет нашей стране, чем в терробороне.

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