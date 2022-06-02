Есть планы до конца года вернуть наш героический Мариуполь, - мэр Бойченко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

По словам мэра, русские войска уничтожили почти весь Мариуполь; 95% разрушены многоэтажные дома, 50% зданий, почти тысяча зданий, от которых остался только пепел. Более 20 тысяч погибли мирные жители города. Сложная гуманитарная ситуация: нет питьевой воды, света, не работает канализация, нет связи с Мариуполем. То есть люди не живут, а выживают.

"Сегодня оккупационные войска и коллаборанты, войска так называемой местной фракции ОПЗЖ, держат в заложниках 120 тысяч местного населения. Почти все представители и руководители фракции ОПЗЖ перешли на сторону РФ. Я уверен, что они корректировали огонь и по методичке работали, сеть обеспечения города. То есть 15 вводов электроснабжения было уничтожено за 7 суток, соответственно, кто-то корректировал этот огонь. Они работали по хранилищам пищи, лекарствам, по пунктам раздачи воды" - отметил Вадим Бойченко.

Также городской голова Мариуполя отметил, что оккупационные власти привлекают в город людей, предлагая приехать и посмотреть уцелели ли их вещи и дома. Соответственно, потом людей не выпускают, город закрыт.

"Привлекают и привлекают местное население в Мариуполь, потому что оккупанты боятся возвращения ВСУ в город. Захватчики собираются прикрываться людьми как живым щитом, когда мы будем наступать. А мы имеем планы до конца года вернуть наш героический Мариуполь" - заверил Бойченко.