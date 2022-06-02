Есть планы до конца года вернуть наш героический Мариуполь, - мэр Бойченко
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что ситуация в городе очень сложная, окупанты в сотрудничестве с коллаборантами заманивают людей в город, потому что боятся возвращения ВСУ, а затем захватчики собираются прикрываться местным населением как живым щитом во время наступления украинских войск
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
По словам мэра, русские войска уничтожили почти весь Мариуполь; 95% разрушены многоэтажные дома, 50% зданий, почти тысяча зданий, от которых остался только пепел. Более 20 тысяч погибли мирные жители города. Сложная гуманитарная ситуация: нет питьевой воды, света, не работает канализация, нет связи с Мариуполем. То есть люди не живут, а выживают.
"Сегодня оккупационные войска и коллаборанты, войска так называемой местной фракции ОПЗЖ, держат в заложниках 120 тысяч местного населения. Почти все представители и руководители фракции ОПЗЖ перешли на сторону РФ. Я уверен, что они корректировали огонь и по методичке работали, сеть обеспечения города. То есть 15 вводов электроснабжения было уничтожено за 7 суток, соответственно, кто-то корректировал этот огонь. Они работали по хранилищам пищи, лекарствам, по пунктам раздачи воды" - отметил Вадим Бойченко.
Также городской голова Мариуполя отметил, что оккупационные власти привлекают в город людей, предлагая приехать и посмотреть уцелели ли их вещи и дома. Соответственно, потом людей не выпускают, город закрыт.
"Привлекают и привлекают местное население в Мариуполь, потому что оккупанты боятся возвращения ВСУ в город. Захватчики собираются прикрываться людьми как живым щитом, когда мы будем наступать. А мы имеем планы до конца года вернуть наш героический Мариуполь" - заверил Бойченко.
- 11 мая Мариупольский горсовет сообщил , что в Мариуполе более 10 тыс. человек могут умереть до конца года из-за болезней и невыносимых условий жизни
- Также городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил , что тысячи жителей Мариуполя могут умереть из-за вспышек инфекций в городе.
- Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информировал , что оккупанты шантажируют мариупольцев: если горожане не будут разбирать завалы, то захватчики прекратят поставки питьевой воды в город.
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