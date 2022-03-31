Есть персональные данные всех военнослужащих и их родственников: украинская разведка призвала белорусских военных отказаться от участия в войне на стороне России

Об этом сообщают на странице ГУР Минобороны Украины.



"Имеем полные персональные данные всех военнослужащих, а также их родственников, из подразделений ВС Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну в Украине".



В ведомстве подчеркнули, что надеются на благоразумие белорусских военных. А серьезность заявлений подтвердится публикацией соответствующей информации.



В частности, Главное управление разведки Минобороны Украины добавляет, что Украина никогда не несла угроз, не планировала и не планирует никаких агрессивных действий против Беларуси.



В то же время, украинская военная разведка обратилась к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает отказаться от участия в преступной агрессии России против нашей страны.

Напомним, украинская разведка обнародовала список из 1327 военных ГРУ РФ, воюющих против Украины.