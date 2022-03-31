Есть персональные данные всех военнослужащих и их родственников: украинская разведка призвала белорусских военных отказаться от участия в войне на стороне России
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что у них есть персональные данные белорусских военнослужащих, которые намерены воевать в Украине
Об этом сообщают на странице ГУР Минобороны Украины.
"Имеем полные персональные данные всех военнослужащих, а также их родственников, из подразделений ВС Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну в Украине".
В ведомстве подчеркнули, что надеются на благоразумие белорусских военных. А серьезность заявлений подтвердится публикацией соответствующей информации.
В частности, Главное управление разведки Минобороны Украины добавляет, что Украина никогда не несла угроз, не планировала и не планирует никаких агрессивных действий против Беларуси.
В то же время, украинская военная разведка обратилась к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает отказаться от участия в преступной агрессии России против нашей страны.
- Напомним, украинская разведка обнародовала список из 1327 военных ГРУ РФ, воюющих против Украины.
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