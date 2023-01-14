Об этом в эфире Еспресо заявил аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко.

"Есть хорошие новости для водителей, покупающих нефтепродукты на заправках. Цена на нефть в конце декабря и начале января снизилась. Сейчас есть все предпосылки, чтобы ожидать в ближайшие дни снижения цен на заправках. Мы ожидаем 1-2 грн от крупных сетей, потому что региональные сети (20-30 заправок) начали это движение. поддерживая рынок сжиженного газа. Там более существенная динамика по снижению цен", - заявил он.

Вечером 13 января средняя цена бензина А-95 в Украине составила 51,44 грн/л.