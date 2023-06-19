"Есть основания для оптимизма": Президент ЮАР подвел итоги визитов в Украину и Россию
Африканская делегация, которая приезжала в Украину и Россию с так называемым мирным планом, получила теплый прием от обеих сторон, что дает основания для оптимизма
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента ЮАР Сирила Рамафосы по итогам визитов.
Президент ЮАР напомнил, что представил план из 10 пунктов, где содержатся призывы к деэскалации боевых действий и безотлагательному началу переговоров, освобождению военнопленных и возвращению детей и т.д.
"Одним из ключевых достижений миротворческой миссии был положительный прием, полученный с обеих сторон, который мы нашли обнадеживающим и дающим основания для оптимизма относительно того, что предложения будут рассмотрены", - говорится в сообщении пресс-службы Рамафосы.
По его словам, целью миссии является сохранение человеческих жизней. К тому же, как отметил Рамафоса, Африка экономически заинтересована в прекращении войны, потому что и Россия, и Украина являются основными поставщиками зерна и производителями удобрений, предназначенных для африканских рынков.
"Сбои в цепи поставок повлекли за собой дефицит сельскохозяйственных ресурсов, таких как удобрения, что угрожает продовольственной безопасности ряда африканских стран", - пояснил президент ЮАР.
Политик выразил надежду, что стороны продолжат взаимодействие на пути к миру.
"Эта инициатива стала исторической, поскольку это первый раз, когда африканские лидеры приступили к миротворческой миссии за пределами берегов континента", - резюмировал Рамафоса.
- 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН.
- Впоследствии Рамафоса во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о намерении приехать в Украину с мирной инициативой африканских стран.
- 16 июня Рамафоса прибыл в Киев и был вынужден пережидать российский ракетный удар в укрытии, ведь оккупанты атаковали столицу Украины "кинжалами". Позже политик встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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