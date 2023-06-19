Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента ЮАР Сирила Рамафосы по итогам визитов.

Президент ЮАР напомнил, что представил план из 10 пунктов, где содержатся призывы к деэскалации боевых действий и безотлагательному началу переговоров, освобождению военнопленных и возвращению детей и т.д.

"Одним из ключевых достижений миротворческой миссии был положительный прием, полученный с обеих сторон, который мы нашли обнадеживающим и дающим основания для оптимизма относительно того, что предложения будут рассмотрены", - говорится в сообщении пресс-службы Рамафосы.

По его словам, целью миссии является сохранение человеческих жизней. К тому же, как отметил Рамафоса, Африка экономически заинтересована в прекращении войны, потому что и Россия, и Украина являются основными поставщиками зерна и производителями удобрений, предназначенных для африканских рынков.

"Сбои в цепи поставок повлекли за собой дефицит сельскохозяйственных ресурсов, таких как удобрения, что угрожает продовольственной безопасности ряда африканских стран", - пояснил президент ЮАР.

Политик выразил надежду, что стороны продолжат взаимодействие на пути к миру.

"Эта инициатива стала исторической, поскольку это первый раз, когда африканские лидеры приступили к миротворческой миссии за пределами берегов континента", - резюмировал Рамафоса.