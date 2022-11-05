Об этом сказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

По его словам, у Украины есть основания надеяться, что решение о поставках Leopard 2 из Германии непосредственно в Украину будет принято. Известно, что на этот счет уже ведутся переговоры с федеральным правительством.

"Время прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать Россию. Что еще может произойти? Сколько еще предстоит Буч, Мариуполов или Изюмов - мест изнасилований и массовых захоронений?", - сказал Макеев.

По его словам, Германия уже "продемонстрировала лидерство" со снабжением системы противоракетной обороны IRIS-T.

"И мы рассчитываем на эту лидерскую роль и в других системах вооружения. Это и основные боевые танки и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingo", - сказал Макеев.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о прямых поставках основных боевых танков Leopard 2 в Украину, посол подтвердил, что переговоры об этом идут.

Цель Украины – победить в войне, подчеркнул Макеев. "За последние восемь лет мы поняли, что переговоры с Россией не ведут к миру. Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Запад должен действовать как команда, и мы должны иметь возможность использовать все, что есть в этой команде" – сказал посол.

27 октября глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок увеличение поставок оружия для Украины. Известно, что Германия передала Украине две системы MARS II и четыре артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000

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