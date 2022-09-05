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Главная война с Россией Есть ощущение, что противник очень устал и потерял инициативу - майор ВСУ Ковалев
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Есть ощущение, что противник очень устал и потерял инициативу - майор ВСУ Ковалев

5 сентября, 2022 понедельник
16:36
война с Россией Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ

Роман Ковалев, майор ВСУ на Южном направлении, отметил, что из перехваченных разговоров противника понимаем, что они не очень знают, что происходит слева или справа от них, то есть российские военные не понимают где их место в бою и что происходит у соседей

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Говорить о переломе еще рано, но есть ощущение, что противник очень сильно устал, а также, как мне кажется, потерял инициативу. К тому же мы имеем информацию по Югу, что из-за удачной работы западного оружия и нарушения логистических цепочек российской армии, противник пытается уже собирать еду по погребам и подвалам. Имеем наблюдение через перехваченные разговоры оккупантов, что, возможно, у российских воинов ограничен доступ к интернету и они не очень знают, что происходит слева или справа от них, то есть их военные не понимают где их место в бою и что происходит у соседей, а также нам кажется, что они настроены просто бежать при серьезном наступлении ВСУ", - прокомментировал майор ВСУ.

Роман Ковалев выразил мнение, что с точки зрения пехотинца, зная оружие, которое есть в ВСУ, очень страшно сидеть и ждать, когда прилетит HIMARS.

"Пришла новость, что в Крым через Краснодар пришел мощный эшелон, который идет на наше направление и это нас радует, потому что чем больше мы их покосим, тем меньше врага останется. Ведь настроения во вражеских окопах совсем другие, чем у Путина, и однажды утром фронт просто посыплется, несмотря на все запугивание Кремля и уголовные дела, которые шьются отказникам, я даже не могу представить, что заставляет русских солдат сидеть под нашим огнем, то есть моя мотивация и моих побратимов понятна, а чего ради терпят это россияне мне неизвестно. думаю, что однажды Путин потеряет руководство вооруженными силами РФ, я на это надеюсь", – отметил Ковалев.

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Украина
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