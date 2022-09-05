Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Говорить о переломе еще рано, но есть ощущение, что противник очень сильно устал, а также, как мне кажется, потерял инициативу. К тому же мы имеем информацию по Югу, что из-за удачной работы западного оружия и нарушения логистических цепочек российской армии, противник пытается уже собирать еду по погребам и подвалам. Имеем наблюдение через перехваченные разговоры оккупантов, что, возможно, у российских воинов ограничен доступ к интернету и они не очень знают, что происходит слева или справа от них, то есть их военные не понимают где их место в бою и что происходит у соседей, а также нам кажется, что они настроены просто бежать при серьезном наступлении ВСУ", - прокомментировал майор ВСУ.



Роман Ковалев выразил мнение, что с точки зрения пехотинца, зная оружие, которое есть в ВСУ, очень страшно сидеть и ждать, когда прилетит HIMARS.



"Пришла новость, что в Крым через Краснодар пришел мощный эшелон, который идет на наше направление и это нас радует, потому что чем больше мы их покосим, тем меньше врага останется. Ведь настроения во вражеских окопах совсем другие, чем у Путина, и однажды утром фронт просто посыплется, несмотря на все запугивание Кремля и уголовные дела, которые шьются отказникам, я даже не могу представить, что заставляет русских солдат сидеть под нашим огнем, то есть моя мотивация и моих побратимов понятна, а чего ради терпят это россияне мне неизвестно. думаю, что однажды Путин потеряет руководство вооруженными силами РФ, я на это надеюсь", – отметил Ковалев.

5 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла около 49,8 тыс. военных, 2 068 танков, 236 самолетов и 1 157 систем артиллерии за время масштабной войны

Также Владимир Назаренко, боец "Легиона Свободы" рассказал, что приближается переломный момент, вместо бравых колонн противник едва собирает отделение для локальных операций.