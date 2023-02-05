Об этом рассказал боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко в эфире Еспресо.

Он сообщил о ситуации с российскими войсками на Бахмутском направлении.

"Мы здесь уже видели спецподразделения морских пехотинцев, которые только могут плескаться на свои праздники в фонтанах. Мы уже видели вагнеровцев, которые оказались преступниками, что просто с удовольствием сдаются в плен, мы видели мобиков", - отметил Лысенко

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Нацгвардеец добавил, что по состоянию на данный момент, "у нас есть достаточный опыт, чтобы перемолоть всех, кого зашлет РФ".

"У нас и опыт, и огневые средства (их недостаточно), чтобы поразить вал из пехоты. Они бегут по 30-40 душ сразу после выстрела установки разминирования, прокладывают им путь к нашим траншеям. Нет у россиян новейших средств ни в руках, нет в головах. Они пытаются нас подавить огромным количеством живой силы. Она будет мертвой, и мы победим", - подытожил он.