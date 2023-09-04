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"Есть оптимизм по продвижению ВСУ": генерал-лейтенант Романенко о перспективах на юге

4 сентября, 2023 понедельник
11:35
Война с Россией

Генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко считает, что в связи с тем, что ВСУ прорвали первую линию обороны российских войск на юге – у военных есть перспективы в продвижении

Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.

"Все идет в динамике, очень важно, что первая линия обороны является достаточно мощной системой обороны, которую построили за 9 месяцев россияне уже прошли ВСУ, но есть еще вторая и третья. То есть система врага складывается на разных участках от 1 линии до 4 и на глубину от 10 до 40 км", – сообщил он.

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Романенко отметил, что на юге, вражеская система состоит из 3 линий обороны. ВСУ прошли мощную и заминированную, но вторая линия характеризуется своими особенностями, потому что там находились вражеские резервы, там есть инженерное заграждение и бетонированные узлы обороны.

"То есть невозможно сказать, что это будет просто, но я думаю, что опыт приобрели наши военные. Кроме того, увеличится мощность с точки зрения средств поражения, поэтому есть соответствующий оптимизм по поводу того, что продвижения будут происходить в направлении Азовского побережья и Токмака", – добавил он.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей" освободили село Старомайорское в Донецкой области.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех вблизи Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

3 сентября сообщалось , что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны Украины совершили важный прорыв на южном направлении фронта.

Украина
російська армія
военные силы Украины
Военные новости
Контрнаступление ЗСУ
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