Об этом в эфире Еспресо сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Это война, но это не оправдание потерь или того, что наши стратегические объекты где-то будут под огнем противника. Надо их минимизировать и грамотно работать. Из моего опыта, если ты подготовлен, если ты предполагаешь сотни вариантов действий врага, то они или на 99%, или на 100% нейтрализованы. Действительно, есть сигналы по темам, которые вызывают вопросы проведения контрразведывательных мероприятий по всей цепи военной логистки и концентрации техники в одном или другом месте - этого не должно быть вообще", - рассказал он.

Маломуж считает, что весь процесс должен быть контролируем с момента организации, сопровождения и самое главное – проверки всех лиц, задействованных в этом процессе.

"От планирования операции, контактов с партнерами, организации доставок, перемещения, складирования и направления в войска. Все эти цепи должны быть отработаны военной контрразведкой до элементарных предупреждений, возможно, дезинформации - других будто бы цепей. Это искусство проведения разведывательных, контрразведывательных мероприятий, введение в заблуждение врага и переориентация на другие объекты. Как они в начале ударили по аэродромам, а мы переместили самолеты, сохранили авиацию - это один из приемов. Он сегодня в войне должен применяться постоянно", - подытожил генерал.