Есть опасность по трем направлениям на Донбасском плацдарме, – военный эксперт Коваленко
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" заметил, что российские оккупанты пытаются не только ускорить захват Северодонецка и направляться в Лисичанск, а и продолжают попытки продвигаться в Бахмут, также от Изюма попытаются двигаться к Славянску и в направлении Барвинково
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Есть опасность по трем направлениям на Донбасском плацдарме. В первую очередь российские оккупанты пытаются не только ускорить захват Северодонецка и продвигаться в Лисичанск, а также предпринимают попытки продвигаться в направлении Бахмута. Для них это также важное направление, где сконцентрировано большое количество их сил и средств Но на сегодняшний день наибольшее количество батальонно-тактических групп ( БТГ ) сосредоточено именно в районе Изюма.
Военный обозреватель объяснил, что Изюм имеет только условное тактическое и стратегическое значение, потому что почти два месяца противник удерживает этот плацдарм, но реализовать его тактическое и стратегическое значение не может, продвигается медленно.
"Интересно, когда ВСУ приступили к контрнаступательным действиям в направлении Изюма, для оккупантов это было неожиданно. Кстати, мы видели активность противника на северо-восточном направлении от Харькова, где, как известно, под Старым Салтовом они были остановлены и заблокировано их продвижение. Активность в том направлении оккупанты начали потому, что продвижение ВСУ именно на Харьковщине в сторону Волчанска, может поставить под угрозу логистические поставки в Изюм вражеской техники, боеприпасов и т.д. Поскольку Волчанск является элементом логистической артерии, идущей к купянску, а потом и к Изюму, поэтому российские войска там и активизировались", – заметил военный эксперт.
Александр Коваленко добавил, что ресурсов у врага сейчас нет для того, например, чтобы вернуть под свой контроль Старый Салтов, поэтому занимаются хаотическим минированием этой территории, чтобы затормозить контрнаступление ВСУ.
- 16 июня Генштаб ВСУ информировал, что оккупанты ведут штурм на Славянском и Бахмутском направлениях.
- 18 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают наступление на Славянск и изменили тактику в Северодонецке.
- Также в ежедневном отчете Института исследования войны (ISW) говорится, что россияне сосредоточились на захвате Северодонецка и Лисичанска, понеся при этом большие потери
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