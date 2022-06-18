Есть опасность по трем направлениям на Донбасском плацдарме, – военный эксперт Коваленко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Есть опасность по трем направлениям на Донбасском плацдарме. В первую очередь российские оккупанты пытаются не только ускорить захват Северодонецка и продвигаться в Лисичанск, а также предпринимают попытки продвигаться в направлении Бахмута. Для них это также важное направление, где сконцентрировано большое количество их сил и средств Но на сегодняшний день наибольшее количество батальонно-тактических групп ( БТГ ) сосредоточено именно в районе Изюма.



Военный обозреватель объяснил, что Изюм имеет только условное тактическое и стратегическое значение, потому что почти два месяца противник удерживает этот плацдарм, но реализовать его тактическое и стратегическое значение не может, продвигается медленно.



"Интересно, когда ВСУ приступили к контрнаступательным действиям в направлении Изюма, для оккупантов это было неожиданно. Кстати, мы видели активность противника на северо-восточном направлении от Харькова, где, как известно, под Старым Салтовом они были остановлены и заблокировано их продвижение. Активность в том направлении оккупанты начали потому, что продвижение ВСУ именно на Харьковщине в сторону Волчанска, может поставить под угрозу логистические поставки в Изюм вражеской техники, боеприпасов и т.д. Поскольку Волчанск является элементом логистической артерии, идущей к купянску, а потом и к Изюму, поэтому российские войска там и активизировались", – заметил военный эксперт.



Александр Коваленко добавил, что ресурсов у врага сейчас нет для того, например, чтобы вернуть под свой контроль Старый Салтов, поэтому занимаются хаотическим минированием этой территории, чтобы затормозить контрнаступление ВСУ.

16 июня Генштаб ВСУ информировал, что оккупанты ведут штурм на Славянском и Бахмутском направлениях.

18 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают наступление на Славянск и изменили тактику в Северодонецке.

Также в ежедневном отчете Института исследования войны (ISW) говорится, что россияне сосредоточились на захвате Северодонецка и Лисичанска, понеся при этом большие потери