Об этом в интервью Еспресо заявил историк Тимоти Снайдер.

"О чем мы должны беспокоиться в будущем, так это о том, как отстроить Украину, и опасность для вас заключается в том, что мы даем слишком много денег одному человеку. Мы не должны этого делать. Мы, Америка, Запад и так далее должны найти все эти сотни неправительственных организаций и помогать им. Мы должны сотрудничать со всеми областями, со всеми городами и городками помогая им", - отметил он.

По словам Снайдера, здесь дело не в Украине, а в том, что, как показывает история, это следует делать нецентрализованно.

"Мы не хотим, чтобы Украина оказалась в ситуации, когда центральная власть вдруг получит все эти средства. Дело не в личностях, а в структуре. Если нам удастся это сделать, я уже вижу и представляю Украину, которая будет лучше, чем Украина в 2021 году , с лучшим общественным транспортом, лучшими городскими площадями, лучшим Харьковом, хотя мне очень нравится Харьков, с современными городами и прекрасными дорогами. Всего этого можно добиться, если правильно провести реконструкцию", - подытожил историк.

Полное интервью с американским историком Тимоти Снайдером будет опубликовано 26 марта в 20:00 на сайте Еспресо.TV. В то же время, его будут транслировать в прямом эфире Еспресо и на YouTube Еспресо.