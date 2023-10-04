Есть одно "но": полковник Грант о пробелах в обеспечении Украины вооружением
Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант отметил, что много денег инвестируют в закупку беспилотников, но не в минометы, пулеметы, артиллерийские снаряды - и это пробел
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Что касается Черноморского флота РФ, то сделаны большие усилия, чтобы отогнать его от выполнения основных действий. Вы видите, как он прячется, в частности в Азовское море. То есть представителям Военно-Морских сил ВСУ надо аплодировать, ведь они проделали исключительную работу. Когда мы говорим о наземных операциях, ситуация изменилась кардинально. Было раньше жестко, мы понимали, какой была ситуация вокруг столицы, тогда шли люди на людей. А сейчас все складывается значительно сложнее, комплекснее", - отметил полковник британской армии в отставке.
Глен Грант добавил, что украинцы получили поставки западного вооружения и могут вести лучшие маневры на поле боя.
"Но, есть "но". И это "но" достаточно жирное. Потому что очень много денег, которые инвестируют в закупку беспилотников, но не в минометы, пулеметы, артиллерийские снаряды. То есть это то, что является пробелом. Ведь через артиллерийские и ракетные удары можно очень много получить жертв, также мы знаем, какова ситуация со средствами ПВО. Известно, что Киев оснащен современным системами ПВО, но Украина нуждается в большем. Ведь тактические истребители, военные вертолеты могут залетать и уничтожать те же военные цели. Потому что есть еще многое, что нужно сделать для улучшения решений, в частности по пехоте и рядовым солдатам", - подчеркнул Грант.
Военный эксперт убежден в важности задачи экипировать солдат, предоставить им приборы ночного видения, большие и лучшие минометы. Каждая бригада и каждый батальон должны иметь минометы, чтобы вести прямой огонь. Соответственно, в этом направлении нужно еще работать.
- 2 октября Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи для борьбы против российской агрессии, в который вошли: спецтехника, средства связи и снаряды.
- 3 октября Европейский парламент проголосовал за резолюцию по пересмотру бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, что, в частности, предполагает создание специального Украинского фонда на €50 млрд.
- В Белом доме объявили, что США готовят новый пакет помощи для Украины, который будет отправлен в ближайшее время.
- Госдеп обратился с призывом к конгрессу принять крайне важные меры для продолжения поддержки Украины, подчеркнув, что за этим наблюдают и союзники, и противники США.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.68Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное