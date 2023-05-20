Об этом напомнил дипломат Мэтью Брайза в эфире Еспресо.

"Украина при поддержке своих друзей и будущих союзников должна отрезать российские войска в Крыму от остальных оккупационных войск, и таким образом вызвать очень болезненные расходы на военную безопасность для России, которые заставят ее добиваться мира. Есть один союзник НАТО, который не так давно противостол российским войскам на местах и заставил Путина просить о мире. Это Турция. Это произошло на северо-западе Сирии и в Ливии. Итак, в случаях, когда Путин терпит серьезное поражение на поле боя, он меняет свое направление, поэтому это то, что должно произойти сейчас в Украине. Другого ответа нет", - подчеркнул он.

По словам дипломата, в случае прекращения войны сейчас, РФ будет контролировать все временно оккупированные территории. Мэтью Брайза отметил, что Украина не должна этого допустить, а должна победить с помощью решительной поддержки Запада.