Есть один союзник НАТО, заставивший РФ просить о мире - дипломат Брайза
Турция является союзницей НАТО, которая противостояла войскам РФ на местах и заставила Россию просить о мире
Об этом напомнил дипломат Мэтью Брайза в эфире Еспресо.
"Украина при поддержке своих друзей и будущих союзников должна отрезать российские войска в Крыму от остальных оккупационных войск, и таким образом вызвать очень болезненные расходы на военную безопасность для России, которые заставят ее добиваться мира. Есть один союзник НАТО, который не так давно противостол российским войскам на местах и заставил Путина просить о мире. Это Турция. Это произошло на северо-западе Сирии и в Ливии. Итак, в случаях, когда Путин терпит серьезное поражение на поле боя, он меняет свое направление, поэтому это то, что должно произойти сейчас в Украине. Другого ответа нет", - подчеркнул он.
По словам дипломата, в случае прекращения войны сейчас, РФ будет контролировать все временно оккупированные территории. Мэтью Брайза отметил, что Украина не должна этого допустить, а должна победить с помощью решительной поддержки Запада.
- 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действие "зернового соглашения" продлено на два месяца, а турецкие суда смогут заходить в порты Николаев и Ольвия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное