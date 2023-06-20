Вот и прозвучало то, что неоднократно отмечалось: для присоединения к НАТО Украине нужно так сделать свою домашнюю задачу, включая реформирование сектора безопасности и правоохранительной системы, искоренение коррупции, чтобы наши партнеры не имели ни одного повода использовать этот аргумент.

В преддверии Вильнюсского саммита необходимость реформирования сектора безопасности Украины подчеркнул Президент США Джозеф Байден. Думаю, мы услышим расширенные комментарии такой позиции.

Надеюсь, это не значит, что возвращается на повестку дня механизм членства чисто через ПДЧ. Или его заменителей.

Это значит, что у нас очень короткая дистанция — не более года, до Вашингтонского саммита НАТО, закрыть все вопросы и не наделать новых ошибок.

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Можно сколь угодно заявлять, что Украина уже де-факто готова к членству. Партнеры не подвергают сомнению готовность и способность наших ВСУ к эффективному вкладу в коллективную оборону Альянса.

Но к НАТО присоединяются страны, а не только Вооруженные Силы. Поэтому нужно сейчас удвоить, утроить усилия по завершению достижения давно уже согласованных целей реформ. На это есть только год.

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Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США

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