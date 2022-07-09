Об этом сообщает госдеп США .

Энтони Блинкен встретился с Ван I в субботу, 9 июля, после саммита глав МИД стран "Большой двадцатки" на Бали. Переговоры стали первыми с октября 2021 года, которые они провели с глазу на глаз.

"В таких сложных и важных отношениях, как между Соединенными Штатами и Китаем, есть о чем поговорить", - сказал Блинкен и выразил надежду на "продуктивный и конструктивный разговор".

Ван И отметил, что лидер КНР Си Цзиньпин верит в сотрудничество и "взаимное уважение" между двумя крупнейшими экономическими государствами мира.

"Китай и США – две большие страны, поэтому необходимо, чтобы эти две страны поддерживали нормальные взаимоотношения. Нам необходимо работать вместе, чтобы эти отношения продолжали развиваться правильным путем", - сказал Ван И.

6 июля Bloomberg сообщил, что Блинкен на саммите глав МИД G20 планирует "откровенный разговор" с Ван И по России.

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