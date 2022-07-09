Есть о чем поговорить: Блинкен и глава МИД Китая встретились впервые с 2021 года
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первую в 2022 году встречу с министром иностранных дел Китая Ван И - Читайте больше на Эспрессо
Об этом сообщает госдеп США .
Энтони Блинкен встретился с Ван I в субботу, 9 июля, после саммита глав МИД стран "Большой двадцатки" на Бали. Переговоры стали первыми с октября 2021 года, которые они провели с глазу на глаз.
"В таких сложных и важных отношениях, как между Соединенными Штатами и Китаем, есть о чем поговорить", - сказал Блинкен и выразил надежду на "продуктивный и конструктивный разговор".
Ван И отметил, что лидер КНР Си Цзиньпин верит в сотрудничество и "взаимное уважение" между двумя крупнейшими экономическими государствами мира.
"Китай и США – две большие страны, поэтому необходимо, чтобы эти две страны поддерживали нормальные взаимоотношения. Нам необходимо работать вместе, чтобы эти отношения продолжали развиваться правильным путем", - сказал Ван И.
- 6 июля Bloomberg сообщил, что Блинкен на саммите глав МИД G20 планирует "откровенный разговор" с Ван И по России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.56
-
EUR
Покупка 35.22Продажа 36.48
- Актуальное
- Важное