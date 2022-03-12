"Есть несколько возможностей": Зеленский рассказал об альтернативах закрытию неба над Украиной

Об этом он сказал во время пресс-конференции с иностранными СМИ, передает Еспресо.TV.

"Что касается закрытия неба, ответ очень прост. Иногда мне кажется, что некоторые представители западного мира (пока я так говорю, потому что нас ни в одном союзе нет), если они будут сидеть в кафе, и пока бомба не прилетит именно в это кафе, они не поверят, что это произойдет с ними. К этому моменту никто небо закрывать не будет.У меня такое чувство, я никому не желаю такого, и мы не хотим этого. Мы не хотим, чтобы весь мир, вся Европа почувствовали то, как нам больно", – сказал Зеленский.

По его словам, политики должны понимать, что возможность предотвратить войну нужно использовать до войны. "Тем более, если у тебя есть возможность это сделать - закрыть небо", - уточнил Зеленский.



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Он также рассказал, что есть несколько возможностей закрыть небо над Украиной. В частности, это снабдить Украину противоракетной обороной и предоставить самолеты. При этом наше государство, по словам Зеленского, уже нашло и поставщиков, и даже выработало логистику поставок, и готово платить.

"Украина нашла во всех странах мира, где это находится, до складов. Мы не просто говорили: помогите нам. Мы спрашивали тех, у кого это есть: дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что для людей сложно просто предоставить. Мы говорили, что готовы это купить Мы готовы взять кредиты, мы готовы вытащить последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу... Мы готовы заниматься транспортировкой этого, определить, через какие страны это невозможно привезти, мы уже договорились, как это привезти.



Так же и самолеты. Также нам говорили, что для некоторых самолетов у нас нет пилотов, так же мы нашли самолеты, для которых у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилотов, уже готовых быть гражданами нашего государства. Как нам помочь? Народ со всего мира готов предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Они готовы, но не готовы те, кто решает", – подытожил президент.

Напомним, все доказательства о военных преступлениях российских захватчиков, собранные специальной группой, будут предоставлены и в Офис генерального прокурора, и нашим дипломатам и политикам для помощи в закрытии неба над Украиной от ракетных и авиаударов врага.

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