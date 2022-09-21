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Главная война с Россией Есть несколько видений реформирования ООН, над этим думают США, - Джапарова
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Есть несколько видений реформирования ООН, над этим думают США, - Джапарова

21 сентября, 2022 среда
15:12
война с Россией

Все больше стран осознают необходимость реформы ООН, Украина ведет переговоры на эту тему со странами G7, США также активно размышляют над этим

Об этом в эфире Еспресо заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Украина уже не первый год поднимает вопрос о том, что необходимо реформировать Организацию Объединенных Наций, Совбез ООН. Россия как постоянный член Совбеза ООН начала войну в Украине, и нет пути, чтобы такие страны несли ответственность", - отметила она.

Джапарова подчеркнула, что на сегодняшний день нет юридического пути для этого.

"Все больше стран осознают необходимость реформы. Я надеюсь, что активизировавшаяся дискуссия найдет свой ответ и отражение в конкретных делах, когда будут инициированы определенные форматы реформирования. На сегодня есть несколько видений, но вода камень точит. То, что раньше было сложно представить, сегодня возможно. Есть один возможный путь - продолжать двигаться. Инициировать их (движения, - ред.) могут группы стран. Ведутся переговоры со странами G7. Мы знаем, что сейчас очень активно над этим рассуждают американцы", - подытожила замминистра.

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Мир
ООН
G7
США
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2022, среда
21 сентября
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