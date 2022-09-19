Есть несколько уровней эскалации использования тактического ядерного оружия, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что со времен Холодной войны в США существует ряд разных сценариев, связанных с контрдействиями на возможность применения Россией ядерного оружия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сама стратегия использования тактического ядерного оружия на поле боя имеет несколько уровней: наносить тактический удар по участку, где нет ни населения, ни воинских частей - это показательный шаг. Далее, наносить тактический ядерный удар по отдельным воинским частям, затем наносить удар по населенным пунктам ", – объяснил Згурец.
По словам эксперта, есть несколько уровней эскалации использования тактического ядерного оружия, которое на каждый этап предусматривает разные варианты ответа.
"Первый шаг использования ядерного оружия приведет к активным действиям со стороны США. НАТО может осуществить демонстративные удары по объектам РФ, которые для них важны, но тогда мы уже переходим на другой формат боевых действий, с переходом в Третью мировую войну", - подчеркнул Згурец.
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