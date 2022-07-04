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"Есть несколько погибших": В Копенгагене произошла стрельба

4 июля, 2022 понедельник
01:35
Мир На фото работники, прибывшие на место происшествия

Несколько человек погибли во время стрельбы в торговом центре Копенгагена 3 июля. Полиция задержала 22-летнего гражданина Дании

Об этом пишет Reuters.

"Есть несколько раненых, и теперь мы также знаем, что есть несколько погибших", – сказал журналистам главный инспектор полиции Сорен Томассен.

На месте арестовали 22-летнего датчанина и не исключают, что это был теракт. По словам инспектора, правоохранители приступили к масштабной поисковой операции по всему местному региону.

Полиция также сообщила, что офицеры прибыли в торговый центр Field's днем ​​после сообщений о стрельбе. На кадрах местных СМИ видно, как группы перепуганных покупателей выбегают из торгового центра. По данным полиции, поначалу не было никаких признаков того, что присутствовали другие стрелки.

Главная больница столицы приняла "небольшую группу пациентов" для лечения, сказал спикер. Также вызывали дополнительных врачей и медсестер.

Местное издание опубликовало непроверенные видеоматериалы, которые, как утверждается, снял свидетель нападения Махди Аль-Вазни, на них зафиксирован мужчина с большой винтовкой, идущей торговым центром.

"Он выглядел очень агрессивным и кричал разные вещи", - сказал Аль-Вази.

  • 2 июня в США мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил четырех человек в медицинском центре, прежде чем застрелить себя.
  • 7 июня произошла стрельба в немецком супермаркете.
  • 25 июня в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии два человека погибли, а более десяти получили ранения.

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Дания
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