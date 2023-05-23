Об этом Буданов рассказал в интервью японскому телеканалу NHK.

По его словам, Вооруженные Силы Украины имеют необходимый минимум вооружений и контрнаступление начнется в ближайшее время.

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что контрнаступление начнется в ближайшее время", - сказал Буданов.

В то же время он отметил, что для того, чтобы выбить РФ из временно оккупированных территорий, необходимо больше оружия.

"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции", - подчеркнул Буданов.