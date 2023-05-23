"Есть необходимый минимум вооружений": Буданов заявил, что Украина готова начать контрнаступление
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть необходимый минимум вооружений, чтобы начать контрнаступление
Об этом Буданов рассказал в интервью японскому телеканалу NHK.
По его словам, Вооруженные Силы Украины имеют необходимый минимум вооружений и контрнаступление начнется в ближайшее время.
"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что контрнаступление начнется в ближайшее время", - сказал Буданов.
В то же время он отметил, что для того, чтобы выбить РФ из временно оккупированных территорий, необходимо больше оружия.
"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции", - подчеркнул Буданов.
- 24 апреля Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к самой знаменитой для себя битве в новейшей истории.
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