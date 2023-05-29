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Главная Война с Россией "Есть некоторые отличия лица": россияне дальше распространяют фейки о Залужном

"Есть некоторые отличия лица": россияне дальше распространяют фейки о Залужном

29 мая, 2023 понедельник
12:46
Война с Россией

Российская информационно-психологическая операция продолжает вводить в заблуждение о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации .

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy высказал сомнения в правдивости видео с Залужным: "Маховое движение довольно странное. Трудно вспомнить, чтобы военный или гражданский лидер махал оператору. Также есть некоторые отличия лица, если присмотреться внимательно, особенно нос. На видео двойник Залужного? Мы живем во время дипфейков, когда искусственный интеллект может эмулировать почти любое видео".

ЦПД отмечает, что враг продолжает распространять манипулятивную информацию о главнокомандующем Вооруженных Силах Украины.

Также манипуляцией является сообщение ирландского журналиста Чея Боуза в Twitter: "Вечно ненавистный и заведомо неграмотный сенатор Линдси Грэм благодарит Зеленского за то, что он позволил США истребить мужское население Украины".

Экс-агент Центрального разведывательного управления Фил Джиральди на YouTube-канале Judging Freedom заявил: "Он (Байден, – ред.) хочет казаться тем, кто защищает демократию. Если я еще раз услышу "демократия", мне станет плохо. Мы никоим образом не защищаем демократию. В Украине нет демократии".

В Центре сообщили, что подобные высказывания являются дезинформацией.

  • 20 мая Россия запустила дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также оккупанты говорили, что Залужный получил ранение и перенес трепанацию черепа. В Министерстве обороны опровергли фейки.
  • 25 мая Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным .
  • В пятницу, 26 мая, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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