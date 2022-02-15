"Есть некоторые невыполненные вещи, которые нужно сделать": Трухин заявил, что не собирается слагать мандат
Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Трухин, исключенный из партии из-за скандала с ДТП, сообщил, что не планирует слагать мандат
Об этом передает Bihus Info со ссылкой на комментарий Трухина.
"Мне мандат доверили люди, я работаю, и есть определенные невыполненные вещи, которые я должен сделать в должности народного депутата. Когда уже закончу, тогда, наверное, будут какие-то мнения, вопросы… То есть у человека всегда должен быть смысл, он работает чтобы что?" - отметил он.
Ранее он говорил, что готов сложить мандат, если потребует партия.
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Дело было передано в ГБР.
- Впоследствии журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии. 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом. Глава МВД Денис Монастырский заявил, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-"слуги" Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.
- Видеозапись из нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с Трухиным не была передана следователям Нацполиции и Государственному бюро расследований, потому что она не сохранилась, говорят в ОГПУ. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что к информации из нагрудной патрульной камеры с места ДТП имели доступ около сотни полицейских, поэтому невозможно определить, кто именно снял информацию с сервера.
- ГБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина. На допросе 9 февраля полицейские не подтвердили информацию о том, что Трухин предлагал им взятку после совершения ДТП.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.09
Покупка 28.09Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное