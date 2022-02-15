"Есть некоторые невыполненные вещи, которые нужно сделать": Трухин заявил, что не собирается слагать мандат

Об этом передает Bihus Info со ссылкой на комментарий Трухина.

"Мне мандат доверили люди, я работаю, и есть определенные невыполненные вещи, которые я должен сделать в должности народного депутата. Когда уже закончу, тогда, наверное, будут какие-то мнения, вопросы… То есть у человека всегда должен быть смысл, он работает чтобы что?" - отметил он.



Ранее он говорил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Дело было передано в ГБР.

Впоследствии журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии. 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.

МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом. Глава МВД Денис Монастырский заявил, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-"слуги" Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.

Видеозапись из нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с Трухиным не была передана следователям Нацполиции и Государственному бюро расследований, потому что она не сохранилась, говорят в ОГПУ. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что к информации из нагрудной патрульной камеры с места ДТП имели доступ около сотни полицейских, поэтому невозможно определить, кто именно снял информацию с сервера.

ГБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина. На допросе 9 февраля полицейские не подтвердили информацию о том, что Трухин предлагал им взятку после совершения ДТП.

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