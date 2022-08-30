Есть надежда, что ЗАЭС вернется под контроль Энергоатома и МАГАТЭ, а оккупанты выведут войска с ее территории, - председатель Запорожской ОВА
Ситуация на захваченной военными РФ Запорожской атомной электростанции сложна, но есть надежда, что она вернется под контроль НАЭК "Энергоатом"
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"В настоящее время радиационный фон на АЭС соответствует норме, но сохраняется высокий риск аварии из-за непредсказуемых действий оккупантов, которые продолжают обстреливать станцию из минометов. Есть попадание в один из объектов. Ситуация напряжена. Чем быстрее территория ЗАЭС будет демилитаризована, тем быстрее стабилизируется ситуация безопасности" . Есть надежда, что ЗАЭС вернется под контроль Энергоатома и МАГАТЭ, а оккупанты выведут вооруженные подразделения с территории атомной станции, будут соблюдать международные нормы ведения войны", - сообщил он.
Старух также добавил, что в результате ночных обстрелов в Энергодаре было 12 раненых, из которых 10 - госпитализированы, причем двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю возможную помощь в Энергодаре, но оккупанты не пропускают людей с оккупированных территорий в областную больницу, где им могут оказать лучшее лечение.
На территории ЗАЭС продолжают находиться военные РФ. Местные жители уже по звуку могут отличить, когда слышен "выход" снаряда и буквально через несколько секунд "приход", что говорит о том, что враг обстреливает станцию и город с небольшого расстояния.
"Оккупант должен уйти из ЗАЭС - вот задача МАГАТЭ", - сказал Старух.
- Накануне стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
- В Энергодаре российские военные обустроили застенки для активистов и сотрудников Запорожской атомной электростанции, где добиваются от них положительных свидетельств для МАГАТЭ.
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