Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный живы, - ГПСУ

Об этом говорится в Facebook.



"Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на острове. Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напоминают, что 24 февраля российские оккупанты вели обстрелы из корабельных вооружений и применили боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.



"По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ - сдаваться никто не будет. Понимаем, что пропагандисты "русского мира" умеют производить нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались", - говорится в сообщении.



В ГПСУ отмечают, что украинские защитники мужественно оборонялись и украинские органы делали все возможное, чтобы узнать, что случилось с воинами.



"В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях.

Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится", - написали в ГПСУ.

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