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"Есть многочисленные жалобы о нарушении закона": языковой омбудсмен обратился к городским головам с требованием демонтировать рекламу на негосударственном языке

9 февраля, 2022 среда
15:37
Общество Тарас Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к руководителям городов, в которых зафиксировали нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" при размещении информации для общего ознакомления

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"В адрес уполномоченного по защите государственного языка продолжают поступать многочисленные жалобы граждан на размещение на негосударственном языке информации для общего ознакомления, в частности вывесок, табличек, надписей и т.п., а также наружной рекламы на территории объектов благоустройства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что Кремень направил письма городским головам тех населенных пунктов, где обнаружены нарушения закона, а именно: Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Николаева, Херсона, Сум, Полтавы, Чернигова, Черкасс, Черновцов, Кропивницкого, Ужгорода, Кременчуга, Берегово, Мариуполя, Краматорска, Бахмута и Кривого Рога.

Кроме того, требование демонтировать рекламу на негосударственном языке выдвинули и к руководителям Волновахской, Славянской, Северодонецкой и Лисичанской городских военно-гражданских администраций.

"Городские власти должны внести в правила благоустройства своих населенных пунктов норму о том, что информация на таких вывесках, табличках и других носителях в обязательном порядке должна даваться на государственном языке с возможностью при необходимости дублирования на других языках", - подчеркнул Кремень.

Статья 28 языкового закона требует, чтобы на государственном языке размещались объявления, в том числе содержащие публичное предложение заключить договор, указатели, вывески, сообщения, надписи и другая публично размещенная текстовая, визуальная и звуковая информация, которая используется или может использоваться для информирования неограниченного круга лиц о товарах, работах, услугах, определенных субъектов хозяйствования, чиновников, должностных лиц предприятий или органов государственной власти, органов местного самоуправления.

В то же время, утверждение правил благоустройства входит в полномочия городских советов согласно Закону Украины "О благоустройстве населенных пунктов".

Кремень подчеркнул, что в этой ситуации нарушаются также права граждан.

"В соответствии с решением Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года, гражданин Украины не имеет обязанности владеть иным языком, кроме государственного, поэтому предоставление ему как потребителю вне его воли информации на ином языке, кроме государственного, является нарушением его прав, что несовместимо с Конституцией Украины", - отметил уполномоченный.

В течение 2021 года Секретариату уполномоченного передали 393 сообщения о несоблюдении языкового законодательства при размещении наружной рекламы и вывесок. Больше всего  нарушений выявили в Харьковской области - 95, а также Луганской - 41 и в Киеве - 43.

В пресс-службе напоминают, что с 16 июля 2022 года вступает в силу статья 188 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В ней говорится, что за нарушение языкового закона при размещении информации для общего ознакомления и рекламы будет назначаться штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн). Если нарушение совершено впервые, предполагается предупреждение. Если закон нарушат повторно в течение года, то штраф увеличится до 500-700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-11 900 грн).
 

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